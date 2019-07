Quand les lycéens pensent à la ville de demain

C'est la quatrième année que la Région Sud, l'université Aix-Marseille et le rectorat proposent à près de 600 lycéens de réfléchir sur leur conception du territoire. Dans le cadre de leurs programmes de seconde et de première, les élèves réflechissent et élaborent la ville du futur. Accompagnés de leurs professeurs et de scientifiques, les adolescents doivent tenir compte de multiples enjeux comme la mobilité, les espaces verts ou les énergies renouvelables.

L'intérêt est double. D'un point du vue pédagogique, la démarche incite les jeunes à réfléchir sur la notion de développement durable. D'un point de vue scientifiques, elle permet aux experts qui la guident d'analyser le rapport des étudiants à leur territoire. Elisabeth Dorier a coordonné le projet et nous en parle.