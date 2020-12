Que faire pour favoriser la biodiversité dans son projet de permaculture

l'un des buts de la permaculture est d'intervenir le moins possible. Toutefois rien n'empêche, de par nos choix, d'abonder dans le sens de mère nature et de compenser les actions néfastes de l'homme sur l'environnement par une certaine bienveillance (un mot-clef important en permaculture) qui puisse aider la nature à reprendre ses droits.Dans "La Vie En Vert" nous nous pencherons sur des astuces qui peuvent donc favoriser la biodiversité, sans vouloir influer sur la nature, comment cependant permettre une bonne biodiversité? Vous en saurez plus aussi sur ce fameux effet de bordure .