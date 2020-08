Quelle est la responsabilité et la place de l'Homme dans la nature ?

Au cours de cette nouvelle émission, Jean-Marie Pelt discute de la biodiversité et de la place de l'être humain dans la nature.





Il nous explique la nécessité de former plus de biologiste naturaliste, sujet qui lui tenait particulièrement à coeur. Ceci afin de pouvoir étudier la biodiversité, mieux connaitre la nature et ainsi mieux la protéger.



Durant l'émission, Jean-Marie Pelt met également en avant la responsabilité que l'Homme doit prendre concernant son impact sur la nature.





En partenariat avec le Centre Jean Marie Pelt de Rodemanck https://www.centrejeanmariepelt.com/

Remerciement à Franck Steffan, co-auteur et collaborateur de Jean Marie Pelt http://haria.fr/