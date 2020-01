Ramasser des déchets peut être une expérience fondatrice

"GÉNÉRATION ÉCOLO", UNE CHRONIQUE À RETROUVER DANS L'ÉMISSION "COMMUNE PLANÈTE" - Commune Planète, c'est la nouvelle émission d'écologie sur RCF. Un rendez-vous hebdomadaire proposé par Anne Kerléo à découvrir dès ce vendredi 10 janvier 2020.

Bastien, élève en Terminale à l’Institut de Genech (Nord), se prépare à devenir agriculteur. Il a beau n'avoir que 17 ans, l'écologie tient depuis longtemps une place importante dans sa vie.

Un peu comme Obélix est tombé dans la potion magique, moi, très jeune, je suis tombé dans la marmite de l’action écologique ! J’avais 10 ans à peine et j’ai été élu au conseil municipal des jeunes de Violaines. Violaines, c’est une commune de 3.700 habitants, dans le Pas-de-Calais, pas très loin de Béthune.

Avec ce conseil des jeunes, nous avions organisé une journée ville propre. Le concept est simple : rassembler des enfants, leurs parents, mais aussi les grands-parents, les amis, les voisins, pour mener une action de ramassage des déchets sur toute la commune. C’est un moment de convivialité, qui, au-delà du ramassage des déchets, permet tisser des liens et de redécouvrir les richesses du territoire. Cet événement est reconduit d’année en année et avec le recul je me rends compte à quel point il peut être force de transformation.

Les jeunes sont acteurs ! En effet ce sont de jeunes citoyens de 9 à 11 ans qui ont créé l’événement. Ceux qui le portent aujourd’hui ont le même âge, c’est une fierté pour eux, un véritable exploit. Ainsi mis en valeur, ils se sont lancés dans d’autres actions comme par exemple la mise en place d’une structure pour récupérer les déchets dans leur école.

Les jeunes sont porteurs d’espoir ! Ils n’en restent pas au constat de ce qui ne va pas dans notre monde. Par le ramassage des déchets ils veulent montrer à la population qu’il y a moyen de bouger pour le développement durable. Toutes générations confondues. Je suis heureux de vivre dans une commune active, où on fait confiance aux jeunes.

Qu’est-ce que cette expérience m’a appris ? Être impliqué très tôt m’a permis d’avoir une vision positive sur notre société et sur les possibilités de trouver des solutions. J’ai compris qu’on peut impliquer la population en faisant des actions concrètes et efficaces ensemble. Les gens n’ont pas toujours envie de passer des heures à suivre des conférences. Mais beaucoup sont prêts à s’impliquer pour faire des choses ensemble, et vivre un moment convivial !

Participer transforme notre manière de penser et nous permet de comprendre les enjeux ! Cet engagement dès le plus jeune âge m’a aidé à trouver ma voie professionnelle. J’aimerais me lancer dans le maraîchage biologique. Avec le projet d’associer l’aménagement paysager et la culture. Face aux défis écologiques, certains croient que la science et la technologie vont pouvoir régler les problèmes d’un coup de baguette magique. Mais il n’y a pas de baguette magique. Par contre, la potion magique existe, qui nous rend fort comme Astérix, c’est quand on se rassemble et qu’on s’y met tous !