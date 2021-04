À Biviers, dans les environs de Grenoble, le centre spirituel Saint Hugues à enclenché une vraie démarche écologique intégrale depuis plusieurs années. Presque tous les domaines du centre ont été impactés : le bâti, la nourriture, l'accueil des migrants, les retraites à thèmes, la catéchèse... Le centre comptait déjà un jardin partagé entretenu par les gens du village et cette année, pour aller plus loin, ils ont invité Pascal Aspe du centre Terre Vivante dans le Trièves pour animer des formations théoriques et pratiques pour remettre les mains dans la terre et réapprendre le potager au fil des saisons selon le principe de la permaculture. Pascal Aspe est notre invité aujourd'hui pour nous parler de cette démarche.

Dans votre agenda écolo cette semaine :

- Formation pollution lumineuse : https://www.fne-aura.org/evenement/ref-pollution-lumineuse-1/

- Outil Métroénergies : https://vivacite-grenoble.fr.atos.net/s2gmt-usager/Home

Retrouvez Terre Vivante :



Retrouver le Centre Spirituel Saint-Hugues de Biviers :