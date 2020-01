Réchauffement climatique, quelle communication ?

On parle depuis 30 ans du réchauffement climatique. Des rapports, de plus en plus alarmants, sont publiés par les scientifiques, mais qui prend vraiment le temps de les lire ? Pour que la société civile et les citoyens prennent la mesure de l'urgence climatique et agissent, il faut que les informations soient accessibles et interpellatrices. L'évolution du climat, les raisons de l’accélération du réchauffement planétaire et les enjeux de ces changements, on peut en parler autrement que par des rapports scientifiques. Mickaël Chambru est maître de conférences au GRESEC (groupe de recherche sur les enjeux de la communication) et Céline Lutoff est animatrice de la plateforme URANOS, regroupant des chercheurs étudiant les effets des changements climatique à l’échelle régionale. Tout deux viennent nous donner un éclairage nouveau sur la façon de communiquer sur le réchauffement climatique.