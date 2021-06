Rénover sa maison pour une meilleure performance énergétique, comment s'y prendre ?

Réponse avec la Chambre des Métiers et de l'Artisanat et un de ses partenaires, la société GreenTa.

Vous en saurez plus sur le programme régional RENOVER+, sur le dispositif "Bien chez soi" de Toulon Provence Méditerranée et sur la jeune entreprise GreenTa, spécialisée dans la gestion des subventions pour les professionnels du bâtiment et l'accompagnement des entreprises tertiaires sur leurs sujets de rénovation énergétique.

Contacts utiles :

https://www.cmar-paca.fr/booster-son-activite/05-83-04-84-06/renover-le-...

https://www.bienchezsoi-tpm.fr

https://www.greenta.fr