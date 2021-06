Bio en Liège est organisé par l'aile régionale de Nature et Progrès. Cet évènement réunit de nombreux exposants autour de l'écoconstruction, l'agriculture, l'alimentation, l'artisanat, le bien-être, etc. C'est aussi un lieu de rencontre entre producteurs et transformateurs du secteur bio de la grande région liégeoise.

Nous nous sommes baladés sur l'évènement et vous proposons un aperçu de quelques exposants.

En voici la liste :