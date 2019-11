Ronan LE PAGE, gérant de l’entreprise Les Clôtures d’Armor

« On se dit qu’à un moment, il est temps de prendre son envol ». Mais quel est le bon moment ? Dans le cadre de l’émission « Hommes et entreprises de Bretagne, Ronan LE PAGE, qui vient de reprendre l’entreprise Les Clôtures d’Armor, implantée à Plouha dans les Côtes d’Armor parle de son héritage familial pour la « valeur travail ». Il exprime sa passion pour la fabrication et la longévité des produits à partir de métal, de pierre ou autre matériau : portes, fenêtres, volets… et toujours du sur-mesure pour cette entreprise artisanale.

Un savoir-faire pour la promesse de « produits bien faits, bien nés et posés rigoureusement. ».

Accompagné dans sa démarche par le Réseau Entreprendre Bretagne, il n’hésite pas à inscrire son action dans la durée, comme sa garantie sur 25 ans !

Il partage avec nous, la Joie d’entreprendre.