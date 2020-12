S'habiller en connaissance de cause

En décembre sur RCF, nous avons interviewé Marie Thérèse Chaupin coordinatrice de l'association A.T.E.L.I.E.R Laines d'Europe. Alors que la période est aux cadeaux de fin d'année et que le confinement nous pousse à acheter sur les grands sites en ligne, nous avons voulu avoir une réflexion sur l'industrie du vêtement.

Marie Thérèse Chaupin nous expliquera comment nous avons radicalement modifié notre garde de robe en l'espace de 70 ans et comment les fibres naturelles ont été largement remplacées par des fibres synthétiques.

Ces changements ont un impact écologique et social extrêment importants. D'où l'importance de décrypter ce qui se cache sur les mentions d'une étiquette. Ainsi le 'made in France' est-il vraiment éthique et le 100% pure laine est-il un gage de qualité ? On comprendra comment les bonnes idées sont rapidement récupérées au profit d'une machine économique qui n'a que faire des éleveurs et des artisans et qui ne se soucie du consommateur que pour son acte d'achat.

En tant que consommateur, soutenir une filière laine européenne est un acte censé à condition de ne pas se laisser endormir par les labels de toutes sortes. Mais plutôt en achetant des vêtements chez des artisans, producteurs, groupements ou magasins capables de vous donner toutes les étapes de la fabrication avec les noms et les lieux de transformation. Le consommateur peut de cette façon acheter en connaissance de cause.

C'est la philosophie d'A.T.E.L.I.E.R et tous les membres professionnels adhèrent à une charte qui va dans ce sens. Si vous voulez soutenir la filière laine européenne vous pouvez adhérer à l'association en tant que sympatisant. Chaque année A.T.E.L.I.E.R produit une revue très complète sur ce qui se passe dans la filière et la distribue à ses adhérents.

Nous aurons bien sur notre rendez-vous mensuel de littérature autour du mouton avec Isabelle Rollin. Cette fois quelqu'un bien de chez nous : Jules Renard. Nos deux gentilles sorcières Anaïs et Nathalie nous parlerons pigments et teinture à la garance Marie Corinne Mittertreiner nous exposera sa passion du feutre et des histoires de moutons aux Pays bas. Catherine Poussy nous rapellera les différents sites d'exposition du Collectif Morvanlaine.

Pour toute question vous pouvez écrire à : morvanlaine@googlegroups.com ou sur notre page Facebook Morvanaline :https://www.facebook.com/morvanlaine Association A.T.E.L.I.E.R Laines d'Europe http://atelierlainesdeurope.eu/charte.htm