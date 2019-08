S'unir au-delà des différences pour faire face à l'urgence écologique

Ils sont 150 à avoir choisi de de consacrer une semaine de leurs vacances à plancher sur la construction d'une société plus juste, fraternelle et durable. Hommes et femmes à peu près à parité, ils sont de tous âges, avec une majorité de trentenaires, déjà convaincus pour la plupart de l'urgence écologique et désireux d'approfondir les enjeux de cette urgence et de trouver des clés pour agir.

L'idée est née des échanges de quelques chrétiens engagés dans le domaine de l'écologie, qui, faisant le constat de leurs divergences, ont voulu s'unir ppur réfléchir ensemble et inviter d'autres à les rejoindre. Paul Piccaretta est directeur de la revue Limite, une revue d'écologie intégrale. Il co-organise l'université d'été.