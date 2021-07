Sage/Sauvage

La sauvagerie est-elle le contraire de la sagesse et de la civilisation ? Cela dépend de comment on l'entend. Il y a dans l'excès de civilisation et l'excès des techniques une véritable sauvagerie, parfois aussi destructrice que la violence anarchique. A l'inverse, il y a dans la préservation du sauvage comme pôle nécessaire de toute culture une dimension de sagesse. Bref, il faut dépasser nos préjugés sur cette question...