Se déplacer en respectant la planète

En cette rentrée, tout nous porte à réfléchir sur notre rapport au transport et à son impact sur l'environnement : le mois de la « Saison de la création » bat son plein jusqu’au 4 octobre prochain, le Plan de relance national dégage 200 millions d’euros en faveur du vélo et la Semaine européenne des mobilités du 16 au 22 septembre nous mobililse sur le thème "Une mobilité zéro émissions pour tous".

Et quid de nos pratiques personnelles en la matière ?

Yves Lépinay, administrateur et correspondant local de l’Adav pour la ville de Lille, l’Association droit au vélo, nous expliquera ce que cela change de ne plus prendre la voiture, combien c'est compliqué d'installer des pistes cyclables en ville et nous présentera la Broc à vélo qui se tient le 26 septembre à la gare St Sauveur à Lille.

.