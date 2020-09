Du 16 au 22 septembre a lieu la semaine européenne des mobilités.

L'objectif de l'événement est d'inciter le plus grand nombre de personnes à adopter une démarche éco-citoyenne pérenne en privilégiant les déplacements doux et alternatifs à la voiture particulière.

Est ce que chez nous dans le Var c’est possible de laisser sa voiture au garage et de se déplacer en respectant la planète ? On en parle avec Maurice Franceschi, président de Toulon Var Déplacements