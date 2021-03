Sensibiliser les enfants aux notions énergétiques

Cette semaine nous vous proposons d'en savoir plus sur les activités et les ateliers mis en place par l'association Couleurs Sauvages auprès des scolaires afin de sensibiliser les plus jeunes aux économies d'énergie.

Pour en parler nous recevons Goulven Charpy, il est éducateur à l'environnement et référent énergie au sein de l'association Couleurs couleurs-sauvages.com