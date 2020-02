Sociologie et climat : quelles réactions face aux changements ?

Depuis plus de 10 ans l'union européenne met en place des réglementations, des plans climats, pour que les Etats membres s'en emparent et agissent contre le réchauffement climatique. Ces

directives impliquent de près ou de loin, chaque citoyen. Trier ses déchets necessite un changement d'habitudes, décider de moins utiliser sa voiture est un vrai engagement impactant sur la vie quotidienne. Stéphane Labranche, sociologue du climat vient nous parler de ces impacts sociologiques, des réactions des polulations face aux changements que tôt ou tard, il nous faudra engager dans nos vies personnelles et collectives.