Sortir d'un rapport violent de l'Homme avec le reste du vivant

Parmi les jeunes qui ont choisi de participer au programme "écologie" proposé à Taizé du 26 au 31 août 2019, beaucoup sont déjà très conscients de l'urgence écologique et un grand nombre ont commencé à agir, soit par des gestes écocitoyens, soit de manière plus fondamentale, en réfléchissant à l'orientation globale de leur vie. C'est le cas de David, jeune belge de 23 ans, pour qui les rapports entre les êtres humains et ce qu'il appelle "le reste du vivant" sont empreints d'une grande violence et sont à repenser. Après avoir fait des études d'économie et de sociologie, il rêve de créer, avec des amis, une ferme au sein de laquelle il pourrait vivre ces rapports renouvelés. Au micro d'Anne Kerléo, il témoigne de la manière dont le souci écologique est né chez lui et raconte comment il a cheminé et comment il essaie d'incarner cela dans sa vie.

