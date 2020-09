Stanislas de Larminat s'est lancé dans un pèlerinage de 4000 km dans une démarche de dialogue et a fait étape à ND de Rennes en St Melaine pour parler d'écologie avec Gilbert Landais, membre de Chrétien Uni pour la Terre.

Il est connu pour sa conception critique de l'écologie. Dans notre société, il passe pour être climatosceptique. Il minimise les causes humaines du réchauffement climatique. Et il voudrait développer une vision chrétienne de l'écologie. Nous le recevons aujourd'hui dans la nouvelle émission de RCF Commune Planète.