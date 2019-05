Stéphanie Refé: jardinière à domicile pour l'Agence O2

Cette semaine rencontre avec Stéphanie Refé, elle jardinière à domicile franchisée pour l'Agence O2 depuis 1 an.

Après une reconversion professionnelle et une formation au Lycée Agricole de Fondettes, Stéphanie Refé s'est lancée à son compte grâce à son entreprise individuelle qu'elle déploie au domicile de ses clients au sud de l'agglomération tourangelle: à St Avertin et Chambray les Tours principalement.