A Taizé, la leçon mobilisatrice du professeur Jouzel

"Changement climatique et perspectives de transition": c'était le thème de la conférence du climatologue Jean Jouzel mardi 27 août 2019 à Taizé. Avec 2 maîtres-mots: lucidité et appel à agir

C'est devant une assemblée de plusieurs centaines de jeunes que le climatologue Jean Jouzel est intervenu à Taizé dans le cadre du programme dédié à l'écologie, proposé aux jeunes du 26 au 31 août. L'ancien vice-président du GIEC, soucieux comme à son habitude de vulgariser son savoir, s'est adressé aux jeunes de manière très pédagogique. Il leur a présenté ce que l'on sait aujourd'hui du réchauffement climatique, de sa réalité, de ses causes et de ses conséquences. Il a insisté sur la part importante de l'action humaine dans le réchauffement climatique, invitant les jeunes à agir sur les causes du réchauffement.

Jean Jouzel a rappelé que, si rien n'est fait, on se dirige vers un réchauffement de 4 à 5°C par rapport à l'ère pré-industrielle, ce qui aurait pour conséquence de rendre une partie de la planète difficilement habitable. Ila beaucoup insisté sur le fait que les plus pauvres sont les premiers touchés par les effets du réchauffement climatique. Il a invité les jeunes à agir, indiquant qu'il adhérait lui-même à l'objectif de l'Accord de Paris de limiter le réchauffement à 1,5°C ou au pire à 2°C par à l'ère pré-industrielle: "il faut limiter le réchauffement climatique de façon à ce qu'on puisse s'y adapter" a-t-il expliqué. Pour contenir le réchauffement à 2°C il faudrait "diminuer nos émissions de gaz à effet de serre de 20% entre 2020 et 2030 et atteindre la neutralité carbone d'ici à la fin de ce siècle" et pour ne pas dépasser 1,5°C, "il faut pratiquement diviser par deux nos émissions entre 2020 et 2030 et atteindre la neutralité carbone dès 2050". Il a rappelé sur quoi il fallait agir pour parvenir à ces objectifs.

Un appel à l'ation entendu par les jeunes qui l'ont bombardé de questions et applaudi avec force à l'issue de son intervention. Au micro d'Anne Kerléo, Jean Jouzel revient sur son intervention et sur les messages qu'il a voulu faire passer.