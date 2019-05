Terre Vivante, un centre écologique installé depuis plus de 40 ans en Isère

Terre Vivante est né il y a quarante ans pour informer sur les manières d'agir au quotidien pour une vie plus respectueuse de notre environement. 40 ans plus tard, l'association s'est transformée en entreprise et s'est diversifiée. Maison d'édition à la ligne éditoriale bio et écolo, magazine d'info sur le jardinage, et le centre de Mens dans le Triève, lieu pédagogique et de formation à seulement une heure de Grenoble. Olivier Blanche, directeur de Terre Vivante vient nous parler de ces réalités, des inovations du centre et de son actualité.