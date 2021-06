Tomogrow installe des fermes en supermarché

Cela permettra de faire sa propre cueillette d’herbes aromatiques, de fruits et légumes directement dans votre supermarché. C’est un nouveau schéma de circuit-court qui transforme le vendeur en cultivateur et le consommateur en récoltant. Les premières fermes seront installées à la rentrée 2021 à Villeneuve d’Ascq en métropole lilloise, dans un supermarché Match et un restaurant Agaponia (Groupe Flunch).

A l’origine du projet, on trouve deux associés Jeremie Delbart, 27 ans et Camille Ernould, 26 ans, de jeunes ingénieurs, bourrés d’ingénuosité, que nous avons rencontrés sur leur terrain d’expérimentation à Willems dans le pôle d'activité Agrotech (rataché à Euratechnologie), dans la banlieue lilloise. Ils nous diront enquoi cette initiativ est éco-responsable.