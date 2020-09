A Toulon, une friche industrielle transformée en parc paysager

" C’est la nature qui entre en ville ". C’est par ces mots que le maire de Toulon a présenté ce jeudi ce projet : la création d’un nouveau parc paysager en lieu et place d’une friche industrielle, située dans le quartier de la Loubière, et encore partiellement occupée par Enedis et GRDF.

" Les travaux ont débuté cet été mais il reste un long travail, notamment de dépollution ", explique Hubert Falco. 12 000 mètres cubes de terre doivent être dépollués.

250 arbres et 5 000 arbustes plantés

Ce parc sera délimité en quatre grands thèmes : une forêt urbaine, dans laquelle on trouvera différentes espèces méditerranéennes comme des pins parasols ou des chênes lièges. 250 arbres et 5 000 arbustes seront plantés. On trouvera également un espèce pédagogique ainsi qu'une prairie, dédiée à la pratique du sport, et enfin une aire de jeux, qui "fera la part belle à l’eau", prévient le maire toulonnais.

Les travaux doivent durer jusqu’en mai 2022. Leur coût : 12,3 millions d’euros.