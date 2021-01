Tour de France de Plogging

Nicolas Vandenelsken originaire de Vieux-Condé, près de Valenciennes, est un adepte du plogging, c’est à dire la course à pied associée au ramassage de déchets. Il va faire un tour de France pour promouvoir cette démarche écologique du 14 mars au 23 juin, arrivée à Paris lors de la journée olympique.



C’est le projet Greenicotour, pour allier sport, santé et planète : 3600 km en 100 jours, avec ramassage des déchets 2 km avant l'arrivée.



Comment se prépare-t-il physiquement ? Par où va-t-il passer ? Et comment va-t-il sensibiliser les gens qu’il croisera ?