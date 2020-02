"CONTEMPLATION", UNE CHRONIQUE À RETROUVER DANS L'ÉMISSION "COMMUNE PLANÈTE" - Commune Planète, c'est la nouvelle émission d'écologie sur RCF. Un rendez-vous hebdomadaire proposé par Anne Kerléo à découvrir dès ce vendredi 10 janvier 2020.

> En savoir plus

Il existe entre les hommes et les arbres un rapport singulier. Certains les écoutent avec le respect que l’on accorde aux plus anciens. D’autres leur parlent et leur confient leurs secrets les plus intimes. On leur prête une immobilité qui nous rassure. Ils sont les gardiens du temps. Ils étaient là alors que nous ne l’étions pas et ils seront encore debout quand nous-mêmes seront définitivement couchés.

Mais leur immobilité est trompeuse et chaque année nous découvrons davantage combien ils entrent en dialogue de multiples façons, souterraines ou aériennes avec ceux de leur espèce. Ils composent aussi des alliances avec le monde minuscule des insectes, et les oiseaux qui habitent leurs branches !

C’est merveilleux un arbre ! En été il nous offre son ombre, en automne ses couleurs, en hiver il a la délicatesse de laisser tomber ses feuilles pour que passe la lumière, et au printemps, le vert tendre de son feuillage marque le renouveau de la vie.

L’arbre est un territoire à lui tout seul. Un jour, j’ai posé sur une écorce un compte-fil, ces petites loupes qu’utilisent les imprimeurs pour évaluer la qualité de leur travail. Quelle incroyable poésie que celle des méandres de l’écorce composée de canyons, habités de mousses et de précipices escaladés par des fourmis audacieuses !

Celui qui sait voir découvre que parmi toutes les feuilles d’un même arbre aucune n’est semblable à une autre. Les naturalistes, amoureux des arbres, ont découvert que leur générosité est sans limite car la vie qu’ils accueillent est encore plus importante sur les arbres morts. La chouette et le pic en savent quelque chose.

On a tous un arbre dans notre vie ! Il y a ceux qui font revenir le sourire de notre enfance avec le souvenir d’une balançoire qui s’y accrochait. D’autres ont été les témoins de nos premiers baisers. Ceux qui s’allongent à leur pied leur confient la douceur d’une sieste. Certains ont été plantés pour célébrer une naissance ou pour marquer le départ d’un être aimé, parti plus loin que le bout des branches les plus hautes. Souvent ils appartiennent à une mémoire collective comme le marronnier de la cour cour d’école ou le platane sur la place du village.

À n’en point douter, on a tous un arbre dans notre vie !