Transition écologique, oui, mais pourquoi ?

Une transition c'est un passage d'un état à un autre, et c'est un terme que l'on emploi de plus en plus : Transition écologique, qu'est-ce que ça veut dire vraiment ? Pourquoi une transition ? Grégory Derville est maitre de conférences en science politique à l'université de Lille et auteur du livre « réussir la transition écologique, outils pour agir ensemble » aux éditions Terre Vivante. Il vient nous expliquer pourquoi il est urgent d'entrer dans ce travail de transition, pourquoi « la transition écologique est à la fois une nécessité impérieuse et une magnifique opportunité. »