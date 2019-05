Trois guides-conférenciers animés par la même approche patrimoniale

Un esprit commun de partage et de découverte sur le patrimoine charentais...

Trois guides-conférenciers du département ont décidé de collaborer étroitement et d’élaborer des propositions communes. Angélique Lamigeon, Pascale Lacourarie et Silvio Pianezzola se connaissent bien, ont l’habitude d’arpenter le département et de mettre en valeur différents sites. Dès le mois de juin, ils ont donc décidé de porter ensemble des propositions de valorisation sur des moulins, sur l'est-Charente autour de Montbron et également sur le château de Villebois-Lavalette.

Angélique Lamigeon, Pascale Lacourarie et Silvio Pianezzola : guides-conférenciers