Un appel au sursaut spirituel !

Auteur de l'essai "Effondrement ou révolution? Etat d'urgence spirituelle pour un monde durable et désirable", paru chez Le Passeur Editeur, en mars 2020. Inspiré principalement de l'encyclique du Pape François "Laudatos si", William Clapier aborde la méga-crise actuelle – culturelle-socio-économico-écologique - à partir de ses racines éthiques et spirituelles et de plaider pour une révolution qui commence par soi, à l'intérieur de soi (recouvrement "méditant" ou contemplatif du lien avec le Vivant) et s'affirme, se déploie nécessairement par et dans un engagement "extérieur", collectif, militant.



William Clapier est également engagé dans l'association “Citoyens pour le climat.Nîmes” et le collectif “Ville en transition” sur Nîmes, ainsi qu'investit dans l'équipe qui pilote la démarche “Eglise verte” sur un secteur paroissial de Nîmes.