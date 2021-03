Un jardin de curé

Nos curés de campagne étaient dans "l’imitation de Saint François" et il importait de nouer des liens d’amitié avec le monde végétal et le monde animal, parce que leur petit jardin, leur modeste potager, les fleurs qui y poussaient et qui allaient embellir la vieille église, l’autel et les statues de l’humble piété populaire, la Sainte Vierge, l’enfant Jésus, tout ce travail fait de patience et d’amour, c’était pour la plus grande gloire de Dieu.