Un légume aux qualité thérapeutiques

Par une approche inédite, l'auteure réhabilite le chou et sa feuille dans sa dimension thérapeutique. C'est une nouvelle compréhension de cette plante basique pour donner ou redonner au lecteur l'envie de l'utiliser pour guérir ou entretenir et régénérer son organisme de façon simple et peu onéreuse. Son efficacité curative est bien réelle.