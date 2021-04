Un saut toujours plus loin dans le passé

L'humanité a une très haute opinion d'elle-même mais elle oublie qu'elle n'est même pas la première espèce vivante de la terre à avoir provoqué un changement climatique majeur, provoquant sa propre perte. Il y a plus de 2 milliards d'années, les cyanobactéries, ou algues bleues, ont colonisé les océans. Le principe, pour faire très simple, de ces algues, c'est d'absorber le CO2 de l'air pour consommer le carbone … et donc rejeter l'oxygène. Ces cyanobactéries sont à l’origine d’un changement très important de la chimie de l’atmosphère terrestre, grâce à leur piégeage du carbone et à leur production d'oxygène. Cette "grande oxydation" comme l'appellent les scientifiques, est à l'origine de la couche d'ozone, d'une première grande glaciation, et d'une crise écologique majeure en raison de la toxicité de l'oxygène pour les organismes de l'époque qui le produisent.

Bref, les cyanobactéries ont détruit ce qui les faisait vivre, ont massivement transformé le climat … et ont créé des conditions de vie qui ont permis l'apparition de nouvelles espèces, comme, bien bien plus tard, les êtres humains.

On entend parfois dire qu'il faudrait « sauver la planète ». La planète, évidemment, survivra très bien sans nous, la vie même prospérera très très bien sans nous et continuera à évoluer. Non, nous devons sauver le climat pour sauver nos conditions de vie. Ce que les algues bleues ont provoqué en plusieurs centaines de millions d'années, nous, nous le provoquons en deux cents ans.

On sait que dans environ 4 milliards d'années, notre bon vieux soleil grossira et absorbera la terre. D'ici là, l'humanité se sera de toute façon éteinte, transformée… Je disais tout à l'heure que ce n'est pas la planète qu'il faut sauver mais le climat. Dans la même logique, ce n'est même pas non plus l'humanité qu'il faut sauver. Non, ce qu'on veut sauver, c'est chaque individu, chaque femme, chaque homme, chaque être vivant de cette planète. La terre, ce vaisseau spatial unique, exceptionnel, n'est pas un musée où nous devrions protéger des espèces juste parce qu'elles existent. Ce n'est pas le lynx qu'il faut sauver par exemple, mais chaque lynx. Un jour, il n'y aura plus de lynx sur cette planète et ce n'est pas grave. Par contre, chaque lynx, individuellement doit être protégé. C'est l’éthique du "respect de la vie" conçue par le docteur Albert Schweitzer.

Je ne suis pas un expert mais il me semble bien que, dès le néolithique, les êtres humains, comme tout être vivant, avaient un impact sur leur environnement. Le tilleul, sous lequel je rédige cette chronique, créé son propre environnement, favorise certaines espèces, en éloigne d'autres et créé même son propre micro-climat particulièrement agréable en été.

Alors, qu'est-ce que la spécificité de l'anthropocène? Il me semble qu'en déséquilibrant massivement nos écosystèmes, nos conditions de vie, nous mettons en danger la vie de chaque être humain. Non pas la vie en général, qui nous survivra sans problème, mais la vie de chaque individu de cette terre et c'est cela qui n'est pas acceptable. L'écologie est d'abord un profond humanisme.