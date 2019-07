Une balade botanique sur smartphone à Champtoceaux

C’est une idée pour se balader de manière ludique durant les vacances d’été : un jeu de piste pour découvrir les plantes sauvages de l’île Bridon, à Champtoceaux. Il suffit de télécharger l’application Baludik sur son smartphone et c'est parti pour une promenade de deux heures, en pleine nature.

Lancée mi-mai 2019 par le Conservatoire national botanique de Brest et nommée « En’Quête de Plantes à l’île Bridon », la balade met les promeneurs dans la peau d’un botaniste souhaitant faire l’inventaire des plantes sauvages de cette ancienne île de Loire. A travers cette application, Pascal Lacroix, le créateur de la balade, espère ouvrir la botanique à un public plus large que les habitués des sorties nature, et notamment les jeunes.

Sensibiliser à la botanique

L’enquête commence donc en haut du pont de Champtoceaux où une boussole s’affiche et indique le chemin vers la première étape. Quelques marches plus bas, le promeneur est arrivé. Une question à choix multiple apparaît sur son téléphone : « Comment peut-on repérer l'effet des marées en Loire ? A. Le niveau de la Loire peut varier en quelques heures de plus d'un mètre de hauteur. B. Des dauphins remontent jusqu'ici. C. Le courant de la Loire s'inverse. »

A chaque bonne réponse, le joueur accède à plus d’informations sur les plantes qui l’entourent. C'est le cas par exemple pour l’aristoloche clématite, une plante plutôt étonnante. « Cette plante, qui a des petites fleurs jaunes, a l'habitude de séquestrer ses insectes pollinisateurs, explique Pascal Lacroix. Ce sont des petites mouches qui rentrent à l'intérieur de la fleur, et qui sont empêchées de ressortir par des poils. Quand celle-ci est fécondée, les poils fanent et les moucherons sont libérés. »

Un jeu de piste amusant et instructif

Lors d'une autre étape, le promeneur doit trouver des ormes champêtres touchés par la graphiose, un champignon. « Ici, la mission consiste à prendre une photo des traces laissées par un insecte, qui s'appelle le scolyte de l'orme, qui transmet d'un arbre à l'autre ce champignon » explique Pascal Lacroix. Il s'approche d'un des arbres morts. « Il faut chercher, parce qu'à certains endroits l'écorce est tombée, et on voit nettement ces petites gravures, là, parallèles, montre-t-il. C'est assez joli, ça fait des petites arborescences. »

La balade se poursuit ainsi sur 11 étapes, de quoi percer tous les secrets des plantes sauvages de l’île Bridon mais également d’en apprendre plus sur son histoire. L'application Baludik est téléchargeable gratuitement. En moins de deux mois, elle a déjà séduit près de 120 curieux.

Ecouter le reportage :