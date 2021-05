Une étude scientifique sur les chamois menée dans le Sancy par le chasseurs du Puy-de-dôme

C'est une opération qui va durer 5 ans et qui est menée par la fédération des chasseurs du Puy-de-dôme. Elle est financée à hauteur de 60% par le conseil régional et 40% par la fédération. Des chamois sont capturés puis équipés d'un collier GPS ou visuel afind d'analyser leurs déplacements dans nos massifs. "Les animaux présents chez nous sont issus des lâchers du Cantal qui date des années 70", explique Gilles Guihlot, technicien à la fédération des chasseurs 63. "Ils ont colonisé des secteurs du département et partent en direction de Bort-les orgues et de la Corrèze."

Un suivi géographique et génétique

Pour étudier ces déplacements, les chasseurs capturent les chamois. Ils posent les pièges chaque matin et surveillent, dans leur chalet, au coeur de la station du Mont-Dore. Théo Laffaire est en service civique, il nous parle du projet :

5 chamois ont été équipés d'un collier GPS. Théo Laffaire a aussi participé à l'élabarotion des pièges qui ont permis de capturer les bêtes.

Romane est en stage et participe aussi à la pose des pièges.

Objectif est ensuite d'équiper 20 chamois de ces colliers par an.

Une connaissance approfondie

Des chasseurs bénévoles participent aussi à cette opération. C'est le cas de Laurent, chasseur sur la commune de la Bourboule. "Ca nous permet d'en savoir plus sur l'espèce", détaille-t-il. "Ces informations nous serviront aussi à améliorer les pratiques de chasse." Les captures sont à présent terminées pour cette année. Les chasseurs du Puy-de-dôme souhaitent maintenant mener des actions pédagogiques dans les écoles pour que les enfants puissent suivre la progression des chamois déjà équipés.