"Une joyeuse alternative, permaculture dans le Morbihan"

La permaculture n'est pas seulement une façon de produire avec abondance et sainement sa nourriture , ses légumes ou ses fruits , c'est aussi un projet sociétal basé sur une consommation intelligente, qui respecte la nature et l'être humain avec le lien de la coppération entre les deux . A travers ses lectures, ses visionnages de Vidéos l'Alvéen Patrice LEXA , véritable autodidacte et touche à tout , répare ses objets, recycle , fait circuler ses livres, dvd, ses connaisaances et compétences...Loin d'accumuler , il partage . Certains le disent un peu Bouddhiste sur les bords...cela ne l'empêche pas de citer le Pape François , Saint François d'Assise, Théodore MONOD et Pierre RABHI, entre autres... Toujours de bonne humeur, mais lucide, sobre et heureux , en résumé . Il est déjà , et depuis longtemps, dans le "monde de demain" que l'on évoque partout dans les médias, après la terrible crise sanitaire traversée...sa devise : "tout est possible" . En effet !

