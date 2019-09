Une mare pour la biodiversité

Une mare, c'est de l'eau, et l'eau c'est la vie. Cette vie se développe au dessus de la mare, à sa surface et au fond de l'eau. Construire une mare, c'est favoriser le développement d'une quantité de plantes, d'insectes, de batraciens, d'oiseaux, de mamifères... Gilles Leblais, naturaliste, auteur et consultant en aménagement de jardin naturel et sauvage nous explique pourquoi les plans d'eaux sont des mines de biodiversité. Il nous explique comment réaliser dans son jardin une mare pour préserver les espèces et leurs permettre de se développer.