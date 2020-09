A vélo au boulot et à vélo à l'école avec Priscilla Janot

Du 16 au 22 septembre, c'est la semaine des mobilités, consacrée cette année aux mobilités douces.Avec le confinement et la crise, on a vu se développer la pratique du vélo. Priscilla janot est vice-présidente nationale de la FUB, fédération des usagers de la bicyclette et sur Saint-Brieuc adhérente à l'association Vélo utile. Elle présente deux opérations : à vélo au boulot et à vélo à l'école.