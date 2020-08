Vendanges 2020 : une précocité qui inquiète

Au Château Paquette, à Fréjus, les vignes croulent sous l'abondance des grappes violettes.

Pour la deuxième journée de vendanges, Anthony s'attaque à une parcelle de tibouren, cépage typique des rosés provençaux.

"On commence tôt le matin, à six heures. Il faut que le raisin soit frais pour assurer la qualité du vin". Antony conduit la machine à vendanger. Les ceps de vigne qu'elle fait vibrer laissent tomber leur fruits.

A cette même date l'année dernière, les raisins n'étaient pas mûrs du tout. Là, ils sont à point. "Le raisin est d'une couleur homogène, framboise mûre. Si on goûte un petit grain, l'équilibre entre le sucré et l'acidité est là. On retrouve des arômes de coriandre, de bois de cèdre, c'est formidable ."

Une inquiétude pour l'avenir

Si cette précocité n'a pas de conséquence cette année, Jérôme Paquette, propriétaire du domaine, s'inquiète pour l'avenir. Car il constate que les vendanges arrivent de plus en plus vite, "trois semaines en avance par rapport à il y a 30 ans". La chaleur aussi.

" Ça se joue à un ou deux jours près à cause de la précocité de la maturation. Le risque c'est une surmaturité du raisin qui peut affecter la qualité du jus. On perd l'acidité qui fait la fraîcheur du vin et il y a plus de sucre, donc plus d'alcool. Mes clients me demandent comment un rosé peut faire 13 degrés d'alcool. Ben c'est le réchauffement climatique, les vignerons le savent très bien. "

Alors, ce vigneron essaie de s'adapter. Il s'est converti à l'agriculture biologique en 2011, il a enherbé sa vigne, il essaie de favoriser le feuillage des ceps pour garder les grappes à l'ombre... Mais il ne se fait pas d'illusions : " Le propre du rosé est la finesse et la fraîcheur. Je crains qu'il soit de plus en plus difficile de faire du vin dans notre région qui est très chaude "