Verdir et embellir les villes: Cannes rénove ses squares

Le square des Oliviers: 5 400 m2 à Cannes pour relier les avenues de Bénéfiat et Saissy. Depuis plusieurs semaines, il fait l’objet d’une opération de rénovation et d’embellissement pour le rendre plus esthétique, accueillant et agréable pour les riverains et les familles. Les engins de chantier sont au travail. L'aire de jeux a été installée mais d'autres équipements vont suivre. Ainsi un square classique devient un lieu de vie pour le quartier. Important lorsque l'on recherche des lieux de respiration en ville, à cause du confinement ou de la chaleur en été...

Outre l'aire de jeux, les 348 847 € prévoient l’installation de toilettes publiques accessibles, un nouveau chemin pour traverser le parc, la rénovation des peintures des murs et clôtures de l’enceinte du square, la réfection du réseau d’arrosage, la plantation de palmiers washingtonia à grand port dans la continuité de ceux existants, de bougainvilliers et de petits arbustes, l'installation de zones de repos ombragées (bancs, fontaine à eau), la mise en valeur de l’emmarchement par deux pergolas végétalisées et la pose de socles et de jarres fleuries pour l’installation de futures œuvres.

Depuis 2014, plus de 2 millions d’euros ont ainsi été engagés pour rénover, moderniser, sécuriser les écrins de verdure dans tous les quartiers de la commune ou les agrémenter d’aires de jeux, pour un total de 16 rénovations et 8 créations de squares (ou aires de jeux).