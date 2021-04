Villas palladiennes

La Venetie deviendra une zone agricole de référence , une des plus riches d’Europe et Venise devient un

grand port exportateur de produits alimentaires et agricoles .

Et Comme à l’époque romaine , c’est un domaine qui se met en place , batiments d’exploitation et maison

de plaisance , et c’est là que entre en scène le génial architecte Andrea Palladio