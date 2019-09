Du Tournaisis à la frontière luxembourgeoise, l’ASBL accompagne et encadre tous types de diversifications, avec plus de 600 hébergements touristiques, près de 100 acteurs du circuit-court belge (producteurs, transformateurs, magasins, salles et restaurants), plus de 50 fermes pédagogiques et une centaine d’acteurs d’accueil social.

Ferme St Martin : www.fermestmartin.be

Accueil Champêtre en Wallonie : www.accueilchampetre.be

Vincent Sépult : www.vincentsepult.be