Visite du domaine les Jeanneterres avec Nicole Deveyer

Le Domaine familial Les Jeanneterres créé en 2006 dans le Minervois au cœur du prestigieux terroir de La Livinière. Julien, jeune vigneron, aidé de son père Henri, de sa mère Nicole et ponctuellement de sa sœur Agnès travaille de petites parcelles afin d'élaborer des vins concentrés, atypiques et quelque peu confidentiels. De la vigne à la cave il travaille manuellement. La mise en bouteille, l'étiquetage et la commercialisation sont effectués en famille.