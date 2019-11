Vous avez dit nuisibles ? Depuis la loi «biodiversité» du 8 août 2016, le terme «nuisible» est remplacé par «susceptibles de causer des dégâts». Le terme de «nuisible» devenu politiquement, sociologiquement, culturellement inacceptable, a disparu de tous les textes législatifs et réglementaires mais, malgré ce compromis sémantique, rien n'a changé. L'homme s'octroie toujours le statut de grand ordonnateur de la nature. Inscrire une espèce sur la liste quel que soit le terme apporte une légitimité au droit de la gérer et bien souvent de la détruire sous prétexte de la réguler. Pour chacune des espèces classées, les modalités de sa destruction sont précisées : chasse à tir, piégeage, déterrage, etc. et ceci toute l'année.

Cette notion d’animal «nuisible» oppose les chasseurs qui défendent l’idée selon laquelle certains animaux indésirables nuisent à la société et doivent par conséquent être détruits et les protecteurs de la nature pour qui l’idée même d’une séparation entre animaux «utiles» et «nuisibles» est une aberration écologique.

Un agriculteur qui voit ses semences englouties par les corbeaux, un producteur de fruits victime d'une bande d'étourneaux, un particulier qui découvre ses poules tuées... on comprend leur désarroi mais pourquoi stigmatiser des animaux, voire en faire des boucs émissaires comme le renard, sans jamais tenir compte de ce que, par ailleurs, ils apportent (services rendus par la nature). 60 % de vertébrés ont disparu en quarante ans. Vouloir conserver à tout prix ces listes d'un autre âge qui donne avant tout le droit de détruire des animaux sauvages n'est-il pas un non sens ? N'est-il pas temps de dépasser cette notion de «nuisible» qui stérilise tout débat ? Cela permettrait de trouver d'autres modes d'action que la destruction pour tendre vers une «coexistence» des hommes et du sauvage.

avec :

● Sylvie Cardonat, vice-présidente et co-fondatrice de l'association de protection des espèces menacées, AVES France

● François Moutou, vétérinaire épidémiologiste

