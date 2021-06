Pour tout connaître de Voulgézac et de son église, rendez-vous le week-end prochain…

Les 3 et 4 juillet, le service Pays d’Art et d’Histoire de Grand Angoulême s’installe dans cette petite commune du sud-Charente. L’Église Notre-Dame qui vient d’être longuement restaurée sera le coeur de ce week-end patrimoine à Voulgézac avec des visites et des ateliers ciblant différentes particularités de l’édifice et aussi un regard plus large sur le bourg et la vie au Moyen-Age.

Avec nous Laetitia Copin-Merlet, directrice du Service Pays d’Art et d’histoire et animatrice de l’architecture et du patrimoine, et Marie Faure, médiatrice de l’architecture et du patrimoine.