Wendy de Hemptinne , Exposition aux ondes et santé !

Les objets connectés et les réseaux de télécommunications sans fil connaissent un développement spectaculaire. Mais appliquons-nous suffisamment le principe de précaution ? Ces normes que l’on dit “protectrices” le sont-elles assez pour protéger l’homme et tous les êtres vivants d’une exposition électromagnétique au long cours ? Wendy répond à nos questions et nous donne aussi des conseils pratico-pratiques pour réduire notre exposition au quotidien. Sans sombrer dans les dérives ou les extrêmes, Wendy nous invite à la raison et à la précaution afin qu’ultimement nous devenions des utilisateurs avisés des technologies modernes.