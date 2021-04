Épargnés par le gel, les producteurs de cidre s'attendent à une bonne récolte

Survenu en pleine floraison, l'épisode de gel de début avril 2021 a causé des dégâts sur les pommiers, mais pas sur ceux des producteurs de cidre. "On a une floraison plus tardive que la pomme de table, donc on a été relativement épargnés, explique Denis Rouland, le président de l'association des Cidres de Loire. On est surtout inquiets de la fermeture des restaurants, qui représentent 20 à 25 % de nos débouchés."