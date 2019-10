EPASE la rentrée 2019

Plusieurs chantiers sont en cours à Saint Etienne pour une rentrée sous le signe de la créativité. Un bouillonnement de projets témoignant du renouveau stéphanois. Line RIVAL, cheffe de projet Manufacture Plaine Achille de l'Etablissement Public d'Aménagement de Saint Etienne l'EPASE nous présente les différents chantiers du quartier Manufacture joint au téléphone par Téodora POPA .

Également dans le quartier Manufacture, L'EPASE annonce l'extension de la voie verte Est de 2,5 km, entre le Zénith et Pont-de-l'Ane Monthieu pour le début de l'année 2020.

Cet espace protégé accueillera une voie cyclable, et une voie piétonne ainsi que des réservoirs de biodiversité.

Autres grands chantiers à Saint-Etienne: La place Saint Roch aura un nouveau visage. Elle accueillera le marché, des arbres et une fontaine modernisée grace à des jeux d'eau. La réhabilitation de la rue Antoine Durafour a déjà permis d'installer des trottoirs plus larges et plus confortable.

Dans le quartier Chateaucreux, l'immeuble de bureaux 'One Station' est en cous d'achèvement. Le bâtiment sera livré début 2020.