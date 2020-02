Epernay Agglo investit dans la préservation de l'eau et l'environnement

Epernay Agglo Champagne réalise actuellement de lourds travaux sur le site de la Faïencerie situé allée de Cumières, entre Epernay et Mardeuil.

Actuellement, un poste de relèvement et de refoulement d’eau ainsi qu’un bassin de stockage de 3 200 m3 sont en cours de création pour :

- Faire face à d’éventuelles inondations lors de gros orages (pluies décennales) ;

- Permettre l’accueil de la pluie mensuelle afin de la rediriger vers la station d’épuration pour traitement.



Stéphane Gombaud, directeur général délégué "eau et assainissement" nous explique.



Les chiffres clés :

- Coût des travaux : 5 600 000 € TTC.

- Fin des travaux : septembre 2020.

- Parois moulées : 1 750 m2

- Déblais : 6 000 m3

- Béton structure : 1 200 m3

- Acier : 150 tonnes