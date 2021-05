Ephad : la promesse du retour à la vie normale

Alors que le gouvernement annonce la levée progressive des contraintes liées à la crise sanitaire, le groupe d'Ephad Medicharme a ouvert jeudi dernier les cuisines de sa résidence nivernaise de Varennes-Lès-Narcy au chef Julien Duboué, ancien candidat "Top Chef", dont le restaurant parisien est à l'arrêt depuis un an. Personnes âgées et équipes soignantes ont pu profiter d'un menu sur-mesure. Un moment de partage et de convivialité inédit depuis de long mois.