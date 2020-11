Epidémie en progression, libraires en colère, mois sans tabac...

L’actualité de la semaine, c’est bien sûr l’épidémie de Covid-19 qui se poursuit dans notre région et dont le virus, malgré le confinement, continue de circuler activement. Nous ferons un point sur l’évolution de l’épidémie avec Benoit James, conseiller auprès du directeur de l’Agence régionale de santé des Pays de la Loire.



Rencontre aussi avec des libraires en colère. Des libraires qui en début de semaine ont dénoncé des injustices face aux grandes surfaces et à la Fnac et qui ont obtenu gain de cause. Les enseignes ont dû fermé leur rayons culture. Une fronde qui est partie du Mans.



Depuis 4 ans, novembre, c’est le mois sans tabac. Tous les fumeurs sont invités à essayer de se passer de cigarette pendant un mois, un premier pas pour arrêter durablement. La veille du coup d’envoi, plus de 5 mille fumeurs des Pays de la Loire s’étaient déjà inscrits pour relever le défi du mois sans tabac mais

cette 5ème édition s’annonce plus compliquée, que prévue, en raison du confinement.



Alors que des laïcs, des évêques, des communautés religieuses et des fraternités de prêtres mais aussi la conférence des évêques de France ont déposé un référé-liberté devant le Conseil d’état pour demander la reprise des cultes durant le confinement. Vous entendrez la parole de jeunes étudiants catholiques qui ont lancé une pétition pour demander la reprise des messes. Une pétition qui a recueilli des milliers de signatures et qui témoignent de l’importance de l’eucharistie pour de nombreux catholiques.



Et enfin, nous découvrirons de belles et anciennes maisons en Mayenne à l’occasion de la sortie du magazine des VMF, les Vieilles maisons françaises qui y consacre son dernier numéro.