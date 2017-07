Episode 2 : le train dans les guerres mondiales avec Yann Lagadec

Tous les vendredis à 11h00

Cet été, nous prenons le train sur RCF Alpha. Durant huit semaines, Arnaud Wassmer vous proposera de poser des regards sur le train : son histoire, ses paysages et ses gares, la grande vitesse, ceux qui y travaillent, ceux qui y sont passionnés, ses imaginaires. Chaque semaine, en compagnie d'un ou de plusieurs invités, c'est un aspect qui sera exploré pour comprendre comment ce mode de transport a changé notre rapport au territoire et au temps, aux hommes et à l'économie.